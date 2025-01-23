"Труднощі проаналізовані, висновки зроблено": бригада імені Анни Київської набуває бойових спроможностей - Сирський

Головнокомандувач ЗС України розповів про роботу на Покровському напрямку, підготовку військовослужбовців, героїчну роботу бригади ударних БпЛА та проблемні питання, які вже враховано.

Передає УНН із посиланням на сторінку Головкома ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

Присвятив день роботі на Покровському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля. Заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій. Особливу увагу приділив 155 окремій механізованій бригаді. Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей. Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців - повідомив генерал Сирський.

У контексті 155 механізованої бригади, Сирський подякував міжнародним партнерам, зокрема Франції, "яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду та виконала всі взяті на себе зобов’язання".

Головнокомандувач Збройних Сил України зазначив, що вислухав проблемні питання та запити щодо актуальних потреб.

Попрацював в окремому полку БПС, щодо подальшого масштабування його в бригаду нового типу. Ознайомився з новими технологічними розробками, які вдосконалюються з урахуванням викликів війни та одразу застосовуються безпосередньо на полі бою.

Сирський відзначив дії бригади ударних БпЛА "Птахи Мадяра", а також підкреслив, що механізовані, десантно-штурмові бригади героїчно стримують переважаючі сили російських окупантів та ефективно знищують особовий склад і бойову техніку ворога.

Прийняв необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань - повідомив Головнокомандувач ЗС України.

Нагадаємо

За добу відбулося 55 бойових зіткнень, з них 33 - на Покровському напрямку. Ворог активно атакував позиції ЗСУ в районах 15 населених пунктів, дев'ять боїв ще тривають.

Сирський про ситуацію на Покровському напрямку: "робимо все, щоб не допустити його захоплення"