Труба рассказал, что в этом месяце он не получал зарплату

Он рассказал, что в законе о Государственном бюро расследований определенные должностные оклады, которые будут получать директор, заместители, директора территориальных управлений, начальники структурных подразделений, в том числе следователи.

"Директор Бюро будет получать заработную плату в размере 30 прожиточных минимумов, а следователь - 20. В сумме следователь будет примерно 34 тыс. грн, а директор в пределах 51 тыс. грн", - сказал Труба.

Директор ГБР отметил, что в этом месяце зарплату он не получил, поскольку еще нет главного бухгалтера. Но он надеется, что этот вопрос будет решен перед новым годом.

Как сообщал УНН, директор ГБР рассказал, что первые дела откроют в сентябре 2018 года.