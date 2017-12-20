Труба розповів, що цього місяця він не отримував зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Директор Державного бюро Роман Труба заявив, що у цьому місяці зарплату він не отримав. Про це директор ДБР сказав сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент УНН.
Він розповів, що у законі про Державне бюро розслідувань визначені посадові оклади, які будуть отримувати директор, заступники, директори територіальних управлінь, начальники структурних підрозділів, в тому числі слідчі.
"Директор Бюро буде отримувати заробітну плату у вигляді 30 прожиткових мінімумів, а слідчий - 20. У сумі слідчий матиме приблизно 34 тис. грн, а директор в межах 51 тис. грн", - сказав Труба.
Директор ДБР зазначив, що у цьому місяці зарплату він не отримав, оскільки ще не має головного бухгалтера. Але він сподівається, що це питання буде вирішено перед новим роком.
Як повідомляв УНН, директор ДБР розповів, що перші справи відкриють у вересні 2018 року.