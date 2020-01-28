Труба подал иск в Верховный Суд об увольнении его с должности директора ГБР

"Подал иск в Верховный Суд о признании незаконным Указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований. Снятие с должности было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп. Оценить его эффективность можно будет с течением времени", - написал Труба.

Однако по его мнению, должно быть правовое решение.

"Сейчас ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - отметил Труба.

Напомним, 27 декабря Президент Зеленский уволил директора ГБР Трубу и назначил ему замену.

Как сообщалось, Генпрокуратура Украины еще 13 декабря открыла уголовное производство в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.