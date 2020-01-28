Труба подав позов до Верховного Суду щодо звільнення його з посади директора ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба подав позов до Верховного Суду щодо визнання указу Президента України Володимира Зеленського про його звільнення з посади директора незаконним. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram, передає УНН.
"Подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним Указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань. Зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу", - написав Труба.
Проте на його думку, має бути правове рішення.
"Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку", - зазначив Труба.
Нагадаємо, 27 грудня Президент Зеленський звільнив директора ДБР Трубу і призначив йому заміну.
Як повідомлялося, Генпрокуратура України ще 13 грудня відкрила кримінальне провадження проти колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.