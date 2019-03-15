Труба анонсировал конкурс в совет общественного контроля ГБР

"Согласно положению о Совете общественного контроля, который действует при Государственном бюро расследований, за 30 дней до завершения работы СОК директор принимает решение об объявлении новых выборов. Мною в понедельник будет принято такое решение, и на следующей неделе я сделаю объявления о начале процедуры проведения конкурса на новый состав совета общественного контроля", - сказал Труба.

По его словам, дискуссии о том, какую именно форму конкурса следует применять, велись в течение почти года. В дискуссии принимали участие специалисты и международные эксперты - выбирали между проведением учредительного собрания и электронного голосования.

В итоге был выбран онлайн голосования, которое, по словам экспертов, расширяет права граждан. По подсчетам ГБР, ожидается участие в голосовании тысяч, если не десятков тысяч человек.

"Мы обратились к ОО "Электронная демократия", которая станет нашим партнером при проведении онлайн-голосования, которое состоится в ближайшее время", - отметил директор Бюро.

Он рассказал, что, после обработки всех предложений, ГБР подготовило предложения об изменениях к постановлению Кабмина - о порядке избрания членов СОК и в положения о СОК. Уже 13 марта на заседании правительства предложения были одобрены.

Предложенные изменения предусматривают, в частности, что в состав СОК из 15 членов, каждый из которых будет выбран путем рейтингового онлайн-голосования, ОО теперь могут подавать до трех кандидатур (ранее могли подавать одну кандидатуру).

Кроме того, среди документов, которые подавались общественными организациями, отныне является финансовый отчет за предыдущий год.

Все документы будут подаваться в электронной форме на электронную почту или с помощью электронной формы на сайте Государственного бюро расследований. Среди этих документов будут все данные на кандидатов, включая фото кандидатов и профили, если кандидат предоставит такую информацию.

Всем желающим будут даны сутки, чтобы проголосовать за избранных кандидатов. Проголосовать каждый гражданин сможет один раз за 15 кандидатов.

"Мы сошлись на том, что именно 24 часа будет тем периодом времени, в течение которого каждый из граждан будет иметь возможность физически проголосовать и соответственно, это именно тот период времени, который позволит всем желающим принять участие в голосовании", - рассказал Труба.

Он сообщил, что участвовать в голосовании могут только граждане, проживающие на территории Украины. Их идентификация будет происходить с помощью сообщений мобильного оператора.

Голосование для граждан будет бесплатным, в том числе идентификация каждого желающего. Для принятия участия в голосовании гражданин будет регистрироваться на сайте ГБР. В программе предусмотрен механизм недопущения автоматического ввода информации, а также фиксироваться дата и время голосования.

Как сообщал УНН, 31 марта прошлого года в Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований выбрали 15 представителей.