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При ДБР обрали Раду громадського контролю

При ДБР обрали Раду громадського контролю

Київ • УНН

 • 11971 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. До Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань обрали 15 представників. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.

"Делегати установчих зборів обрали склад Ради громадського контролю. Ними стали Василь Апасов, Максим Болдін, Олександр Вольвак, Ростислав Дмитрусь, Сергій Іванов, Ганна Колесник, Денис Колесников, Надія Корінна, Катерина Кувіта, Наталя Мамченко, Максим Марчук, Ростислав Попович, Ігор Проценко, Ярослав Романенко, Анатолій Свирид", - повідомили у ДБР.

Строк повноважень 15 членів Ради - один рік. У відомстві зазначили, що усього 107 громадських об’єднань подали документи для участі в установчих зборах. 8 організацій подали не повний пакет документів або документи, які не відповідають вимогам. Тож, до участі в зборах було допущено 99 делегатів від громадських об'єднань.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань шукає працівників на 701 посаду.

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