Труба анонсував конкурс до ради громадського контролю ДБР

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 22496 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 53933 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 53427 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 68874 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 86293 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 84708 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 167742 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98925 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72100 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 326376 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
51%
Популярнi новини

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19848 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 16412 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 15737 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 14799 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 32884 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 167736 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 326372 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 259837 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 370892 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 381672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 22490 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14517 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19908 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26377 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47257 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Труба анонсував конкурс до ради громадського контролю ДБР

Київ • УНН

 • 14870 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Наступного тижня буде оголошено про початок проведення конкурсу до нового складу Ради громадського контролю Державного бюро розслідувань. Новий склад обиратимуть шляхом електронного голосування, заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба під час круглого столу у Києві, передає УНН.

Труба анонсував конкурс до ради громадського контролю ДБР

"Відповідно до положення про Раду громадського контролю, яка діє при Державному бюро розслідувань, за 30 днів до завершення роботи РГК директор приймає рішення про оголошення нових виборів. Мною у понеділок буде прийнято таке рішення, і на наступний тиждень я зроблю оголошення про початок процедури проведення конкурсу на новий склад ради громадського контролю", - сказав Труба.

За його словами, дискусії про те, яку саме форму конкурсу слід застосовувати, велись протягом майже року. У дискусії брали участь фахівці та міжнародні експерти – обирали між проведенням установчих зборів та електронного голосування.

В результаті було обрано онлайн голосування, яке, зі слів експертів, розширює права громадян. За підрахунками ДБР, очікується участь в голосуванні тисяч, якщо не десятків тисяч людей.

"Ми звернулись до ГО "Електронна демократія" стане нашим партнером при проведенні онлайн-голосуванні, яке відбудеться найближчим часом", - зазначив директор Бюро.

Він розповів, що, після опрацювання всіх пропозицій, ДБР підготувало пропозиції про зміни до постанови Кабміну – щодо порядку обрання членів РГК і в положень про РГК. Вже 13 березня на засіданні уряду пропозиції були схвалені.

Запропоновані зміни передбачають, зокрема, що до складу РГК з 15 членів, кожного з яких буде обрано шляхом рейтингового онлайн-голосування, ГО відтепер можуть подавати до трьох кандидатур (раніше могли подавати одну кандидатуру).

Крім того, серед документів, які подавались громадськими організаціями, відтепер є фінансовий звіт за попередній рік.

Всі документи будуть подаватись в електронній формі на електронну пошту або за допомогою електронної форми на сайті Державного бюро розслідувань. Серед цих документів будуть всі дані на кандидатів, включно з фото кандидатів та профілі, якщо кандидат надасть таку інформацію.

Всім бажаючим буде дана доба, щоб проголосувати за обраних кандидатів. Проголосувати кожен громадянин зможе один раз за 15 кандидатів.

"Ми зійшлись на тому, що саме 24 години буде тим періодом часу, протягом якого кожен з громадян буде мати змогу фізично проголосувати і відповідно, це саме той період часу, який дасть змогу всім бажаючим прийняти участь в голосуванні", - розповів Труба.

Він повідомив, що брати участь у голосуванні можуть лише громадяни, що мешкають на території України. Їх ідентифікація відбуватиметься за допомогою повідомлень мобільного оператора.

Голосування для громадян буде безоплатним, в тому числі ідентифікація кожного бажаючого. Для прийняття участі в голосуванні громадянин буде реєструватись на сайті ДБР. В програмі передбачено механізм недопущення автоматичного введення інформації, а також фіксуватиметься дата і час голосування.

Як повідомляв УНН, 31 березня минулого року до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань обрали 15 представників. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,364.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,562.23