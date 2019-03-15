Труба анонсував конкурс до ради громадського контролю ДБР

"Відповідно до положення про Раду громадського контролю, яка діє при Державному бюро розслідувань, за 30 днів до завершення роботи РГК директор приймає рішення про оголошення нових виборів. Мною у понеділок буде прийнято таке рішення, і на наступний тиждень я зроблю оголошення про початок процедури проведення конкурсу на новий склад ради громадського контролю", - сказав Труба.

За його словами, дискусії про те, яку саме форму конкурсу слід застосовувати, велись протягом майже року. У дискусії брали участь фахівці та міжнародні експерти – обирали між проведенням установчих зборів та електронного голосування.

В результаті було обрано онлайн голосування, яке, зі слів експертів, розширює права громадян. За підрахунками ДБР, очікується участь в голосуванні тисяч, якщо не десятків тисяч людей.

"Ми звернулись до ГО "Електронна демократія" стане нашим партнером при проведенні онлайн-голосуванні, яке відбудеться найближчим часом", - зазначив директор Бюро.

Він розповів, що, після опрацювання всіх пропозицій, ДБР підготувало пропозиції про зміни до постанови Кабміну – щодо порядку обрання членів РГК і в положень про РГК. Вже 13 березня на засіданні уряду пропозиції були схвалені.

Запропоновані зміни передбачають, зокрема, що до складу РГК з 15 членів, кожного з яких буде обрано шляхом рейтингового онлайн-голосування, ГО відтепер можуть подавати до трьох кандидатур (раніше могли подавати одну кандидатуру).

Крім того, серед документів, які подавались громадськими організаціями, відтепер є фінансовий звіт за попередній рік.

Всі документи будуть подаватись в електронній формі на електронну пошту або за допомогою електронної форми на сайті Державного бюро розслідувань. Серед цих документів будуть всі дані на кандидатів, включно з фото кандидатів та профілі, якщо кандидат надасть таку інформацію.

Всім бажаючим буде дана доба, щоб проголосувати за обраних кандидатів. Проголосувати кожен громадянин зможе один раз за 15 кандидатів.

"Ми зійшлись на тому, що саме 24 години буде тим періодом часу, протягом якого кожен з громадян буде мати змогу фізично проголосувати і відповідно, це саме той період часу, який дасть змогу всім бажаючим прийняти участь в голосуванні", - розповів Труба.

Він повідомив, що брати участь у голосуванні можуть лише громадяни, що мешкають на території України. Їх ідентифікація відбуватиметься за допомогою повідомлень мобільного оператора.

Голосування для громадян буде безоплатним, в тому числі ідентифікація кожного бажаючого. Для прийняття участі в голосуванні громадянин буде реєструватись на сайті ДБР. В програмі передбачено механізм недопущення автоматичного введення інформації, а також фіксуватиметься дата і час голосування.

Як повідомляв УНН, 31 березня минулого року до Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань обрали 15 представників.