Трое погибли в пожаре на Житомирщине

КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, в с. Старая Гута, что в Житомирской области, в 23 ч. 30 мин. в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела трех погибших, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.