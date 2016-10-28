Трое погибли в пожаре на Житомирщине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября, в с. Старая Гута, что в Житомирской области, в 23 ч. 30 мин. в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела трех погибших, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
Сообщается, что в 02 час. 10 мин. 28 октября подразделениями ГосЧС пожар был ликвидирован. Огнем уничтожено 40 кв.м. кровли и перекрытия, повреждено домашнее имущество.
Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГосЧС в Житомирской области.