Троє загинуло у пожежі на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня, у с. Стара Гута, що в Житомирській області, о 23 год. 30 хв. у приватному житловому будинку виникла пожежа, на місці якої виявлено тіла трьох загиблих осіб, передає УНН з посиланням на ДСНС.
Повідомляється, що о 02 год. 10 хв. 28 жовтня підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено 40 кв.м. покрівлі та перекриття, пошкоджено домашнє майно.
Причина пожежі наразі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Управлянні ДСНС у Житомирській області.