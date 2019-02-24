Трое спасателей получили обморожения после поисковых работ на горе Поп Иван

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22304 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44504 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120447 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123135 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124547 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122545 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154856 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трое спасателей получили обморожения после поисковых работ на горе Поп Иван

Трое спасателей получили обморожения после поисковых работ на горе Поп Иван

Киев  •  УНН

 • 9888 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. После проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван, трое спасателей обратились в больницу с обморожения верхних конечностей и лица. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"24 февраля в 14:50 в ГСЧС поступила информация, что после проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван Верховинского района, трое спасателей Явирницького ПРВ СПРЧ АРЗ СП обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица", - говорится и сообщении.

Как сообщал УНН, спасатели спустили еще четырех туристов с горы Поп Иван.

Напомним, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.

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