Трое спасателей получили обморожения после поисковых работ на горе Поп Иван

"24 февраля в 14:50 в ГСЧС поступила информация, что после проведения поисково-спасательных работ группы туристов, вблизи горы Поп Иван Верховинского района, трое спасателей Явирницького ПРВ СПРЧ АРЗ СП обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица", - говорится и сообщении.

Как сообщал УНН, спасатели спустили еще четырех туристов с горы Поп Иван.



Напомним, в Карпатах, на территории Ивано-Франковской области, 22 февраля погибли 2 туристов, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский.



