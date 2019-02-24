Троє рятувальників отримали обмороження після пошукових робіт на горі Піп Іван
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів, поблизу гори Піп Іван, троє рятувальників звернулися до лікарні з обмороження верхніх кінцівок та обличчя. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“24 лютого о 14:50 до ДСНС надійшла інформація, що після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів, поблизу гори Піп Іван Верховинського району, троє рятувальників Явірницького ПРВ СПРЧ АРЗ СП звернулися до лікарні з попереднім діагнозом — обмороження верхніх кінцівок та обличчя”, — йдеться й повідомленні.
Як повідомляв УНН, рятувальники спустили ще чотирьох туристів з гори Піп Іван.
Нагадаємо, У Карпатах, на території Івано-Франківській області, 22 лютого загинули 2 туристів, які рухались на гору Піп Іван-Чорногірський.