Трое поляков и украинец незаконно переправляли мигрантов в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Польше судят четырех человек за участие в незаконной переправке мигрантов из Украины. Известно, что один из четырех - польский миграционный чиновник, а другой - гражданин Украины, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
По данным следствия, группа в период 2015-2018 годов способствовала незаконной миграции примерно 300 человек, за что получила около 130 тыс. евро вознаграждения.
Мошенничество заключалось в регистрации фейковых приглашений из Польши для граждан Украины - на основании получения этих документов мигранты получали визы.
После въезда в Польшу украинцы продвигались дальше - в Чехию, Словакию, Литву, Латвию и Францию.
Сейчас всех четырех подозреваемых арестованы на три месяца. По данным польских правоохранителей, всего в преступной группе было задействовано более 10 человек. Среди них - граждане Украины, Польши и Германии.
Как сообщал УНН, военнослужащие Чопского отряда задержали трех иностранцев, которые незаконно находились в пограничные и пытались добраться в ЕС.
Напомним, в Луганской области пограничники задержали гражданина Азербайджана, который незаконно въехал в Украину, и его местных проводников.