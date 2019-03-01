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Іноземці намагались потрапити в ЄС через український кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Військовослужбовці Чопського загону затримали трьох іноземців, які незаконно перебували в прикордонні і намагались дістатись до ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

"Завдяки завчасно наданій співробітниками відділу власної безпеки Західного регіонального управління Держприкордонслужби інформації, вказаний напрямок було посилено додатковими прикордонними нарядами. Згодом охоронці кордону затримали трьох громадян Індії", -йдеться у повідомленні.

Під час опитування затримані зізналися, що мали намір дістатись країн Євросоюзу. Хоч іноземці мали при собі паспортні документи, їхнє перебування на території України було незаконним, оскільки термін дії віз усіх трьох давно закінчився.

Наразі незаконних мігрантів доставлено в прикордонний підрозділ. Після з’ясування усіх обставин їх буде притягнуто до відповідальності за ч.2 ст.204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КупАП.

Раніше УНН повідомляв, що біля кордону з РФ затримали нелегала і двох його провідників.

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