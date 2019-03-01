Иностранцы пытались попасть в ЕС через украинскую границу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Военнослужащие Чопского отряда задержали трех иностранцев, которые незаконно находились в пограничной зоне и пытались попасть в ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
"Благодаря заблаговременно предоставленной сотрудниками отдела собственной безопасности Западного регионального управления Госпогранслужбы информации, указанное направление было усилено дополнительными пограничными нарядами. Впоследствии пограничники задержали трех граждан Индии", говорится в сообщении.
В ходе опроса задержанные сознались, что намеревались попасть в страны Евросоюза. Хоть иностранцы имели при себе паспортные документы, их пребывание на территории Украины являлось незаконным, поскольку срок действия виз всех трех давно закончился.
Сейчас незаконных мигрантов доставили в пограничное подразделение. После выяснения всех обстоятельств они будут привлечены к ответственности по ч.2 ст.204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП.
Ранее УНН сообщал, что у границы с РФ задержали нелегала и двух его проводников.