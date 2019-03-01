Троє поляків та українець незаконно переправляли мігрантів до Польщі

За даними слідства, група в період 2015-2018 років сприяла незаконній міграції приблизно 300 осіб, за що отримала близько 130 тис. євро винагороди.

Шахрайство полягало у реєстрації фейкових запрошень з Польщі для громадян України - на підставі отримання цих документів мігранти отримували візи.

Після в'їзду до Польщі українці просувались далі - до Чехії, Словаччини, Литви, Латвії та Франції.

Наразі усіх чотирьох підозрюваних арештовано на три місяці. За даними польських правоохоронців, всього у злочинній групі було задіяно більше 10 осіб. Серед них - громадяни України, Польщі та Німеччини.

Як повідомляв УНН, військовослужбовці Чопського загону затримали трьох іноземців, які незаконно перебували в прикордонні і намагались дістатись до ЄС.

Нагадаємо, у Луганській області прикордонники затримали громадянина Азербайджану, який незаконно в'їхав до України, та його місцевих провідників.