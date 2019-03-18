Трое подростков-ирландцев погибли на праздновании Дня святого Патрика
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Трое подростков погибли, еще несколько пострадали после инцидента, который произошел ночью на праздновании Дня святого Патрика в Северной Ирландии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу североирландской полиции.
"Я могу подтвердить, что третий подросток, к сожалению, умер в результате травм, полученных во время инцидента в гостинице Greenvale в Кукстауне прошлой ночью", - отметил помощник главного констебля полиции Северной Ирландии Марк Гамильтон.
По данным полиции, трое умерших подростков - это 17-летняя девушка, 17-летний парень и 16-летний парень.
Еще одна 16-летняя девушка находится в стабильном состоянии в больнице. Еще двух подростков с травмами, полученными во время инцидента, осмотрели врачи.
Начато расследование, опрашивают свидетелей. По данным полиции, инцидент произошел за пределами отеля, его "точная причина до сих пор неизвестна".
"Есть сообщения о том, что на месте происшествия возникла давка, и первоначальное расследование указывает на то, что группа молодых людей ожидала входа на дискотеку. У нас также есть сообщения о стычке после начала инцидента, и по крайней мере один человек сообщил, что на него напали", - добавили в полиции.
Напомним, в Бразилии подростки покончили с собой, застрелив друг друга.