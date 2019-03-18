Троє підлітків-ірландців загинули на святкуванні Дня cвятого Патрика
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Троє підлітків загинули, ще декілька постраждали після інциденту, який стався вночі на святкуванні Дня святого Патрика у Північній Ірландії. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу північноірландської поліції.
"Я можу підтвердити, що третій підліток, на жаль, помер внаслідок травм, отриманих під час інциденту в готелі Greenvale у Кукстауні минулої ночі", - зазначив помічник головного констебля поліції Північної Ірландії Марк Гамільтон.
За даними поліції, троє підлітків, які померли, - це 17-річна дівчина, 17-річний хлопець і 16-річний хлопець.
Ще одна 16-річна дівчина перебуває в стабільному стані в лікарні. Ще двох підлітків з травмами, отриманими під час інциденту, оглянули лікарі.
Наразі розпочато розслідування, опитують свідків. За даними поліції, інцидент стався за межами готелю, його "точна причина досі невідома".
"Є повідомлення про те, що на місці події виникла тиснява, і початкове розслідування вказує на те, що велика група молодих людей очікувала входу на дискотеку. У нас також є повідомлення про певну сутичку після початку інциденту, і принаймні одна людина повідомила, що на неї напали", - додали у поліції.
Нагадаємо, у Бразилії підлітки наклали на себе руки, застреливши один одного.