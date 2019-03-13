Масове вбивство у Бразилії: підлітки наклали на себе руки застреливши один одного, опубліковані відео НП

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 20449 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 47114 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 49874 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 65501 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 83226 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 83232 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 164923 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98423 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 71776 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 324666 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1.2м/с
62%
Популярнi новини

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

11 квітня, 13:19 • 32273 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46553 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24761 перегляди

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 21175 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

18:41 • 24869 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 164924 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 324667 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 258252 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 369381 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 380288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 20450 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 13958 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 17701 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 24800 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 46591 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Масове вбивство у Бразилії: підлітки наклали на себе руки застреливши один одного, опубліковані відео НП

Київ • УНН

 • 47868 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Двоє підлітків відкрили вогонь у початковій школі в бразильському місті Сузано. Вони застрелили щонайменше вісім осіб, включаючи шістьох дітей, а потім наклали на себе руки, вистріливши один в одного. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Globo.

Масове вбивство у Бразилії: підлітки наклали на себе руки застреливши один одного, опубліковані відео НП

У бразильському місті Сузано в штаті Сан-Паулу двоє молодих людей у середу, 13 березня, влаштували стрілянину у початковій школі Raul Brasil. Як заявив губернатор штату, під час нападу було вбито щонайменше вісьмох людей.

Зловмисники увійшли до будівлі школи в масках на обличчях та почали стріляти. Через стрілянину загинули шестеро дітей та двоє вчителів. Ще щонайменше 17 осіб отримали вогнепальні поранення, більшість з них — діти, інформує агенція Reuters. Двоє стрілків після скоєного застрелилися, повідомила місцева поліція.

Анонімні свідки розповіли газеті Folha de S.Paulo, що на початку занять бачили одну особу, що стріляла з пістолета біля школи, а потім увійшла до будівлі. Телеканал Globo з посиланням на поліцію повідомив, що незадовго до стрілянини у школі також відбулась стрілянина в 500 метрах від неї. Але поки не відомо, чи пов’язані ці два випадки.

Президент Бразилії Жаір Болсонару висловив співчуття у зв’язку із загибеллю учнів і співробітників школи в Сан-Паулу в результаті збройного нападу двох зловмисників. Про це бразильський лідер написав в Twitter. “Висловлюю співчуття рідним жертв нелюдського нападу на школу в муніципалітеті Сузану, штат Сан-Паулу. Цей вчинок (зловмисників) вражає своєю жахливістю і боягузтвом”, — йдеться на сторінці бразильського лідера. Раніше губернатор штату Сан-Паулу Жоау Доріа оголосив в регіоні триденну жалобу в зв’язку з трагічною подією.

Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atendado ocorrido hoje na Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 13 березня 2019 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,671.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,564.47