Масове вбивство у Бразилії: підлітки наклали на себе руки застреливши один одного, опубліковані відео НП

У бразильському місті Сузано в штаті Сан-Паулу двоє молодих людей у середу, 13 березня, влаштували стрілянину у початковій школі Raul Brasil. Як заявив губернатор штату, під час нападу було вбито щонайменше вісьмох людей.

Зловмисники увійшли до будівлі школи в масках на обличчях та почали стріляти. Через стрілянину загинули шестеро дітей та двоє вчителів. Ще щонайменше 17 осіб отримали вогнепальні поранення, більшість з них — діти, інформує агенція Reuters. Двоє стрілків після скоєного застрелилися, повідомила місцева поліція.

Анонімні свідки розповіли газеті Folha de S.Paulo, що на початку занять бачили одну особу, що стріляла з пістолета біля школи, а потім увійшла до будівлі. Телеканал Globo з посиланням на поліцію повідомив, що незадовго до стрілянини у школі також відбулась стрілянина в 500 метрах від неї. Але поки не відомо, чи пов’язані ці два випадки.

Президент Бразилії Жаір Болсонару висловив співчуття у зв’язку із загибеллю учнів і співробітників школи в Сан-Паулу в результаті збройного нападу двох зловмисників. Про це бразильський лідер написав в Twitter. “Висловлюю співчуття рідним жертв нелюдського нападу на школу в муніципалітеті Сузану, штат Сан-Паулу. Цей вчинок (зловмисників) вражає своєю жахливістю і боягузтвом”, — йдеться на сторінці бразильського лідера. Раніше губернатор штату Сан-Паулу Жоау Доріа оголосив в регіоні триденну жалобу в зв’язку з трагічною подією.

Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atendado ocorrido hoje na Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos!