Массовое убийство в Бразилии: подростки покончили с собой застрелив друг друга, опубликованные видео ЧП

В бразильском городе Сузану в штате Сан-Паулу двое молодых людей в среду, 13 марта, устроили стрельбу в начальной школе Raul Brasil. Как заявил губернатор штата, во время нападения были убиты по меньшей мере восемь человек.

Злоумышленники вошли в здание школы в масках на лицах и начали стрелять. Из-за стрельбы погибли шестеро детей и двое учителей. Еще по меньшей мере 17 человек получили огнестрельные ранения, большинство из них — дети, сообщает агентство Reuters. Двое стрелков после совершенного застрелились, сообщила местная полиция.

Анонимные свидетели рассказали газете Folha de S.Paulo, что в начале занятий видели одного человека, стрелявшего из пистолета возле школы, а затем вошедшего в здание. Телеканал Globo со ссылкой на полицию сообщил, что незадолго до стрельбы в школе также состоялась стрельба в 500 метрах от нее. Но пока не известно, связаны ли эти два случая.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил соболезнования в связи с гибелью учеников и сотрудников школы в Сан-Паулу в результате вооруженного нападения двух злоумышленников. Об этом бразильский лидер написал в Twitter. “Выражаю соболезнования родным жертв бесчеловечного нападения на школу в муниципалитете Сузану, штат Сан-Паулу. Этот поступок (злоумышленников) поражает своей чудовищностью и трусостью” — говорится на странице бразильского лидера. Ранее губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил в регионе трехдневный траур в связи с трагическим происшествием.

Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do desumano atendado ocorrido hoje na Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus conforte o coração de todos!