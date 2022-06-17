Трое палестинцев убиты во время рейда израильской армии в Дженине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Трое палестинцев были убиты и еще 10 ранены в пятницу во время рейда израильской армии в Дженине, оплоте вооруженных палестинских группировок на оккупированном Западном берегу, передает УНН.
Детали
По сообщению палестинского информационного агентства Wafa, трое мужчин были убиты, когда израильские силы открыли огонь по автомобилю, в котором они ехали.
Затем в этом районе были «ожесточенные столкновения», в ходе которых израильские войска открыли огонь по палестинцам, 10 человек получили ранения, сообщает Wafa.
В заявлении израильской армии говорится, что ее войска проводили в Дженине операцию по поиску оружия в двух разных местах.
Солдаты попали под обстрел, когда прибыли в первое место, и они приняли ответные меры, прежде чем идентифицировать подозрительный автомобиль на обочине дороги на пути ко второму месту, говорится в сообщении.
«Из машины был открыт огонь по военнослужащим, которые нейтрализовали террористов, обстрелявших их», — заявили в армии, добавив, что на месте происшествия нашли оружие, в том числе два автомата М-16, и патроны к ним.
Горячая точка Западного берега
Израильская армия активизировала рейды в лагере Дженина на оккупированном Западном берегу и вокруг него, оплоте палестинских вооруженных группировок.
Палестино-американская журналистка Ширин Абу Акле, известная телерепортер Аль-Джазиры, была застрелена в прошлом месяце в Дженине, когда освещала операцию израильской армии.
Палестинская администрация, Аль-Джазира и Катар, где базируется канал, обвинили израильскую армию в убийстве журналиста.
Израиль отверг обвинения, утверждая, что она могла быть убита палестинским боевиком. Израильская армия еще не обнародовала свое заключение по результатам внутреннего расследования.