Троє палестинців убито під час рейду ізраїльської армії в Дженіні

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За повідомленням палестинського інформаційного агентства Wafa, трьох чоловіків було вбито, коли ізраїльські сили відкрили вогонь по автомобілю, в якому вони їхали.

Потім у цьому районі були «запеклі зіткнення», в ході яких ізраїльські війська відкрили вогонь по палестинцях, 10 людей отримали поранення, повідомляє Wafa.

У заяві ізраїльської армії йдеться, що її війська проводили в Дженіні операцію з пошуку зброї у двох різних місцях.

Солдати потрапили під обстріл, коли прибули в перше місце, і вони вжили заходів у відповідь, перш ніж ідентифікувати підозрілий автомобіль на узбіччі дороги на шляху до другого місця, йдеться в повідомленні.

«З машини був відкритий вогонь по військовослужбовцям, які нейтралізували терористів, які їх обстріляли», — заявили в армії, додавши, що на місці події знайшли зброю, в тому числі два автомати М-16, і патрони до них.

Гаряча точка Західного берега

Ізраїльська армія активізувала рейди у таборі Дженін на окупованому Західному березі та навколо нього, оплоті палестинських озброєних угруповань.

Палестинсько-американська журналістка Ширін Абу Акле, відома телерепортер Аль-Джазіри, була застрелена минулого місяця у Дженіні, коли висвітлювала операцію ізраїльської армії.

Палестинська адміністрація, Аль-Джазіра та Катар, де базується канал, звинуватили ізраїльську армію у вбивстві журналіста.

Ізраїль відкинув звинувачення, стверджуючи, що вона могла бути вбита палестинським бойовиком. Ізраїльська армія ще не оприлюднила свій висновок за результатами внутрішнього розслідування.