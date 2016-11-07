Три человека получили травмы в ДТП на Кировоградщине, в том числе подросток и младенец

По предварительным данным, на 2 километре автодороги "Кировоград-Кривой Рог-Запорожье" водитель автомобиля Opel Combo, поворачивая налево с АЗС, не убедился в том,что маневр будет безопасным для других участников дорожного движения, и допустил столкновение с автомобилем Opel Vivaro, который двигался по главной дороге.

В результате аварии пострадали три пассажира автомобиля Opel Combo, среди которых 13-летний и 4-месячный мальчики, которые с травмами разной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения областного центра.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.