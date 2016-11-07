Троє людей травмувалися у ДТП на Кіровоградщині, серед них підлиток та немовля
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Учора, близько 17:00 у Кіровоградському районі відбулося зіткнення двох автівок, під час якого постраждали троє людей. Про це поінформували у відділі управління превентивної діяльності ГУНП в Кіровоградській області, повідомляє кореспондент УНН.
За попередніми даними, на 2 кілометрі автодороги “Кіровоград—Кривий Ріг—Запоріжжя” водій автомобіля Opel Combo, повертаючи ліворуч з АЗС, не переконався, що маневр буде безпечним для інших учасників дорожнього руху, та допустив зіткнення з автомобілем Opel Vivaro, котрий рухався головною дорогою.
У результаті аварії постраждали три пасажири автомобіля Opel Combo, серед яких 13-річний та 4-місячний хлопчики, яких з травмами різного ступеня тяжкості було доставлено до лікувальних закладів обласного центру.
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.