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Трое парней устроили стрельбу в парке в Житомирской области

Трое парней устроили стрельбу в парке в Житомирской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. В Коростене полицейские задержали за стрельбу в парке трех ребят. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Около 9.45 15 марта на телефонную линию "102" обратилась жительница райцентра, которая рассказала, что в парке им. Т. Шевченко слышны выстрелы.

В ходе проверки сообщения было установлено, что трое молодых людей беспричинно начали приставать к прохожему, после чего избили его. Также полицейские установили, что парни сделали несколько выстрелов в сторону предприятия, расположенного рядом.

Впоследствии экспертом при осмотре места происшествия было изъято гильзу калибра 9 мм для отстрела резиновых пуль.

Дебоширы, как выяснилось местные жители 22, 25 и 27 лет, были задержаны несмотря на их злостное неповиновение и сопротивление работникам полиции и доставлены в отдел.

В то же время по месту жительства одного из них в этот же день был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты патроны к пистолету и сигнальная ракета.

К ЕРДР внесены сведения об уголовных правонарушениях по ч.4 ст. 296 (хулиганство), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) УК Украины.

Теперь им грозит наказание в виде заключения до семи лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, несовершеннолетние "поклонники" бойни в Колумбине устроили стрельбу в лицее Франции.

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