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Троє хлопців влаштували стрілянину в парку на Житомирщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Коростені поліцейські затримали за стрілянину у парку трьох хлопців. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.

Близько 9.45 15 березня на телефонну лінію “102” звернулась жителька райцентру, яка розповіла, що у парку ім. Т.Г. Шевченка чути постріли.

У ході перевірки повідомлення було встановлено, що троє молодиків безпричинно почали чіплятись до перехожого, після чого побили його. Також поліцейські встановили, що парубки зробили кілька пострілів убік підприємства, розташованого поряд.

Згодом експертом під час огляду місця події було вилучено гільзу калібру 9 мм для відстрілу гумових куль.

Дебоширів, як з’ясувалось місцевих жителів 22, 25 та 27 років, було затримано попри їх злісну непокору й опір працівникам поліції та доставлено до відділу.

Водночас за місцем проживання одного з них цього ж дня проведено санкціонований обшук, у ході якого вилучено набої до пістолета та сигнальну ракету.

До ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення за ч.4 ст. 296 (Хуліганство), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) КК України.

Наразі їм загрожує покарання у вигляді ув’язнення до семи років. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, неповнолітні “шанувальники” бійні в Колумбіні влаштувавали стрілянину в ліцеї Франції.

Українські Національні Новини

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