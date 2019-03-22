Трое иностранцев хотели из Украины нелегально попасть в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За сутки пограничники обнаружили трех иностранцев, которые в обход пунктов пропуска планировали добраться до Словакии и Польши. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Двух мужчин, которые оказались гражданами Турции и имели при себе заграничные паспорта, обнаружили близ села Оноковцы на Закарпатье. Для их перехвата и задержания вызвали группу реагирования.
На границе же с Польшей поймали мужчину, который заявил, что он гражданин Узбекистана. Его заметили местные жители, о чем сообщили пограничникам. При себе у него не было никаких документов.
В обоих случаях для привлечения к ответственности иностранцев доставили в пограничные подразделения.
Напомним, за год в Украине обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов.