Троє іноземців хотіли з України нелегально потрапити до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Упродовж доби охоронці кордону виявили трьох іноземців, які в обхід пунктів пропуску планували дістатись Словаччини та Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Двох чоловіків, які виявилися громадянами Туреччини і мали при собі закордонні паспорти, виявили неподалік села Оноківці на Закарпатті. Для їх перехоплення та затримання викликали групу реагування.
На кордоні ж з Польщею спіймали чоловіка, який заявив, що він громадянин Узбекистану. Його помітили місцеві жителі, про що повідомили прикордонникам. При собі він не мав жодних документів.
В обох випадках для притягнення до відповідальності іноземців доставлено до прикордонних підрозділів.
Нагадаємо, за рік в Україні виявили 249 груп нелегальних мігрантів.