За рік в Україні виявили 249 груп нелегальних мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У 2018 році українські поліцейські спільно з міграційною службою та прикордонниками виявили 249 груп нелегальних мігрантів. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час відеоселекторної наради, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"...упродовж 2018 року поліцейські спільно з міграційною службою та прикордонниками виявили 249 груп нелегальних мігрантів, у складі яких перебували 1 278 іноземців", - повідомили у прес-службі з посиланням на слова Аброськіна.
За його словами, вартість незаконного транзиту одного нелегала через територію України складає близько трьох тисяч доларів.
Нагадаємо, у 2018 році в Києві виявили рекордну кількість нелегальних мігрантів.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали нелегала, який видавав себе за іспанця.