За рік в Україні виявили 249 груп нелегальних мігрантів

КИЇВ. 13 березня. УНН. У 2018 році українські поліцейські спільно з міграційною службою та прикордонниками виявили 249 груп нелегальних мігрантів. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін під час відеоселекторної наради, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.