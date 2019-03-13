За год в Украине обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В 2018 году украинские полицейские совместно с миграционной службой и пограничниками обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время видеоселекторного совещания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"...в течение 2018 года полицейские совместно с миграционной службой и пограничниками обнаружили 249 групп нелегальных мигрантов, в составе которых находились 1 278 иностранцев", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова Аброськина.
По его словам, стоимость незаконного транзита одного нелегала через территорию Украины составляет около трех тысяч долларов.
Напомним, в 2018 году в Киеве обнаружили рекордное количество нелегальных мигрантов.
Как сообщал УНН, пограничники задержали нелегала, который выдавал себя за испанца.