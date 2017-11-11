Трое иностранцев пытались на лодке пересечь Дунай и попасть в Румынию

"Имея предварительную информацию о появлении в городе Килия, что в Одесской области, лиц восточной внешности, пограничники усилили патрулирование реки. Увидев четырех неизвестных, которые на резиновой лодке пытались пересечь государственную границу, пограничный наряд на катере совершил их задержание", - говорится в сообщении.

В ходе проверки было установлено, что нарушители пытались попасть в соседнюю Румынию, чтобы попросить статус беженца. У гражданина Украины намерения пересекать границу не было. При себе иностранцы документов, удостоверяющих их личность, не имели.

В ГПСУ отметили, что в дальнейшем на правонарушителей ждет суд и принудительное выдворение с территории Украины.

Информация о возможной причастности гражданина Украины к правонарушению, предусмотренного ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) проверяется.

Как сообщал УНН, гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом, задержали в Одесском аэропорту.