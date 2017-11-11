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Троє іноземців намагалися на човні перетнути Дунай і потрапити до Румунії

Троє іноземців намагалися на човні перетнути Дунай і потрапити до Румунії

Київ • УНН

 • 9115 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Трьох громадян Пакистану та українця затримали сьогодні на ріці Дунай прикордонники Ізмаїльського загону під спроби перетнути річку на гумовому човні і потрапити до Румунії. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

"Маючи завчасну інформацію про появу у місті Кілія, що на Одещині, осіб східної зовнішності, охоронці кордону посилили патрулювання річкою. Побачивши чотирьох невідомих осіб, які на гумовому човні намагалися перетнути державний кордон, прикордонний наряд на катері здійснив їх затримання", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки було з’ясовано, що порушники намагались потрапити до сусідньої Румунії, щоб попросити статус біженця. Громадянин України наміру перетинати кордон не мав. При собі іноземці документів, що посвідчують їх особу, не мали.

У ДПСУ зазначили, що в подальшому на правопорушників чекатиме суд та примусове видворення з території України.

Інформація щодо можливої причетності громадянина України до правопорушення передбаченого ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) перевіряється.

Як повідомляв УНН, громадянина Туреччини, розшукуваного Інтерполом, затримали в Одеському аеропорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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