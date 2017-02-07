Трое детей пострадали в ДТП в Николаеве

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 февраля.

По информации пресс-службы, на 161 км автодороги "Одесса-Мелитополь-Новооазовск" столкнулись легковушки АЗЛК-412 и Opel Astra.

В результате ДТП водитель автомобиля АЗЛК погиб на месте происшествия. Также получили травмы пассажир Opel Astra и четверо пассажиров АЗЛК (женщина и трое детей 2, 4 и 5 лет).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНН, по факту ДТП с рейсовым автобусом в Закарпатской области полиция открыла уголовное производство.