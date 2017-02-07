Троє дітей постраждали у ДТП в Миколаєві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Миколаєві в ДТП загинув чоловік та ще п’ятеро осіб, серед яких троє дітей, отримали травми. Про це УНН повідомили в прес-службі управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 7 лютого.
За інформацією прес-служби, на 161 км автодороги “Одеса-Мелітополь-Новооазовськ” зіткнулися легковики АЗЛК-412 та Opel Astra.
Внаслідок ДТП водій автомобіля АЗЛК загинув на місці події. Також отримали травми пасажира Opel Astra та четверо пасажирів АЗЛК (жінка та троє дітей віком 2, 4 та 5 років).
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини пригоди.
Як повідомляв УНН, за фактом ДТП із рейсовим автобусом на Закарпатті поліція відкрила кримінальне провадження.