"Троянский конь Компартии Китая": в США сенаторам запретили TikTok

Детали

Закон о запрете TikTok на государственных устройствах, который представил сенатор-республиканец Джош Хоули, был принят вечером 14 декабря. Как отметили, будет запрещено "определенным лицам загружать или использовать TikTok на любом устройстве, выданном Соединенными Штатами или государственной корпорацией".

Законопроект еще должна принять Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Такой шаг сделали после того, как 13 штатов ограничили использование TikTok, который принадлежит китайской компании ByteDance.

Цитата

"TikTok – это троянский конь для Коммунистической партии Китая. Это серьезный риск для безопасности Соединенных Штатов, и пока они полностью не разорвали связи с Китаем, ему не место на правительственных устройствах. Штаты США запрещают TikTok на государственных устройствах. Время Джо Байдену и демократам сделать то же самое", – подчеркнул Джош Хоули в своем заявлении.

Напомним

Тайвань присоединился к нескольким штатам США, которые запретили устанавливать и использовать китайскую платформу для коротких видео TikTok на коммуникационных устройствах государственных учреждений.