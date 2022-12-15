"Троянський кінь Компартії Китаю": у США сенаторам заборонили TikTok

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Закон про заборону TikTok на державних пристроях, який презентував сенатор-республіканець Джош Хоулі, ухвалили ввечері 14 грудня. Як зазначили, буде заборонено "певним особам завантажувати або використовувати TikTok на будь-якому пристрої, виданому Сполученими Штатами або державною корпорацією".

Законопроєкт ще має ухвалити Палата представників США і підписати президент Джо Байден.

Такий крок зробили після того, як 13 штатів обмежили використання TikTok, який належить китайській компанії ByteDance.

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"TikTok - це троянський кінь для Комуністичної партії Китаю. Це серйозний ризик для безпеки Сполучених Штатів, і поки вони повністю не розірвали зв'язки з Китаєм, йому не місце на урядових пристроях. Штати США забороняють TikTok на державних пристроях. Настав час Джо Байдену та демократам зробити те саме", – наголосив Джош Хоулі у своїй заяві.

Нагадаємо

Тайвань приєднався до кількох штатів США, які заборонили встановлювати та використовувати китайську платформу для коротких відео TikTok на комунікаційних пристроях державних установ.