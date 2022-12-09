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Тайвань назвав TikTok "шкідливим для національної безпеки"

Тайвань назвав TikTok "шкідливим для національної безпеки"

Київ • УНН

 • 864106 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Тайвань приєднався до кількох штатів США, які заборонили китайську платформу для коротких відео TikTok на комунікаційних пристроях у державному секторі з приводу безпеки найбільш завантажуваного додатку у світі, пише УНН з посиланням на RFA.

Деталі

Раніше цього тижня тайванські ЗМІ повідомили, що платформу та її китайську версію Douyin, які належать китайській фірмі ByteDance, заборонено встановлювати та використовувати в державних установах і на пристроях у цивільному секторі.

Цитується неназваний чиновник з Міністерства цифрових справ Тайваню (MODA), який заявив, що уряд вважає програми "шкідливими для національної інформаційної безпеки".

Інша китайська соціальна платформа Xiaohongshu також була заборонена.

Незрозуміло, чи буде обмеження також застосовуватися до персональних пристроїв, таких як мобільні телефони.

До цього уряд Тайваню вже заборонив китайським iQiyi і Tencent працювати з стрімінговими платформами на острові. Цифровий контент, виготовлений у Китаї та переданий на Тайвань через Інтернет іншими компаніями, деякі з яких розташовані в третіх країнах, також був заборонений 3 вересня.

Нагадаємо

Популярна платформа TikTok перевела Україну до європейського регіону. 

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