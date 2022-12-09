Тайвань назвал TikTok "вредоносным для национальной безопасности"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Тайвань присоединился к нескольким штатам США, запретившим китайскую платформу для коротких видео TikTok на коммуникационных устройствах в государственном секторе по поводу безопасности самого загружаемого приложения в мире, пишет УНН со ссылкой на RFA.
Детали
Ранее на этой неделе тайваньские СМИ сообщили, что платформу и ее китайскую версию Douyin, принадлежащие китайской фирме ByteDance, запрещено устанавливать и использовать в государственных учреждениях и на устройствах в гражданском секторе.
Цитируется неназванный чиновник из Министерства цифровых дел Тайваня (MODA), заявивший, что правительство считает программы "вредоносными для национальной информационной безопасности".
Другая китайская социальная платформа Xiaohongshu также была запрещена.
Непонятно, будет ли ограничение применяться в отношении персональных устройств, таких как мобильные телефоны.
До этого правительство Тайваня уже запретило китайским iQiyi и Tencent работать со стриминговыми платформами на острове. Цифровой контент, изготовленный в Китае и переданный на Тайвань через Интернет другими компаниями, некоторые из которых расположены в третьих странах, также был запрещен 3 сентября.
Напомним
Популярная платформа TikTok перевела Украину в европейский регион.