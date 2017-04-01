Тремя матчами стартует второй этап УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76808 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111004 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169208 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124391 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121603 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115120 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106045 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107373 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103823 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159818 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тремя матчами стартует второй этап УПЛ

Тремя матчами стартует второй этап УПЛ

Киев  •  УНН

 • 8540 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Сегодня в рамках второго этапа украинской Премьер-лиги состоятся три поединка 23 тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В единственном матче игрового дня топ-6 Лиги Пари-Матч одесский "Черноморец" будет принимать донецкий "Олимпик". На второй этап турнира "Олимпик" вышел из значительно комфортнее показателями, чем "Черноморец": одесситы отстают от дончан на семь очков. Отметим, что обе команды подошли к очному противостоянию без отстраненных футболистов.

В группе выживания "Днепр" встретится с "Звездой". В этом сезоне за два матча с кропивничан подопечные Михайленко набрали одно очко, и это, помимо прочего, может свидетельствовать о том, что для "Днепра" появилась еще одна "неудобная" команда.

Также пройдет поединок в Полтаве между местной "Ворсклой" и луцкой "Волынью". В этом противостоянии ситуация похожа на предыдущий: один коллектив - "Ворскла", имеет комфортное турнирное положение - 24 очка, в активе "Волыни" наименьшее количество баллов из участников - 10.

Примечательно, что подопечные Кварцяного уже дважды уступили полтавчанам в текущем чемпионате.

Добавим, что игра "Днепр" - "Звезда" начнется в 14:00, два других противостояния стартуют с 17:00.

Украинские Национальные Новости

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