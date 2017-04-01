Тремя матчами стартует второй этап УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Сегодня в рамках второго этапа украинской Премьер-лиги состоятся три поединка 23 тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В единственном матче игрового дня топ-6 Лиги Пари-Матч одесский "Черноморец" будет принимать донецкий "Олимпик". На второй этап турнира "Олимпик" вышел из значительно комфортнее показателями, чем "Черноморец": одесситы отстают от дончан на семь очков. Отметим, что обе команды подошли к очному противостоянию без отстраненных футболистов.
В группе выживания "Днепр" встретится с "Звездой". В этом сезоне за два матча с кропивничан подопечные Михайленко набрали одно очко, и это, помимо прочего, может свидетельствовать о том, что для "Днепра" появилась еще одна "неудобная" команда.
Также пройдет поединок в Полтаве между местной "Ворсклой" и луцкой "Волынью". В этом противостоянии ситуация похожа на предыдущий: один коллектив - "Ворскла", имеет комфортное турнирное положение - 24 очка, в активе "Волыни" наименьшее количество баллов из участников - 10.
Примечательно, что подопечные Кварцяного уже дважды уступили полтавчанам в текущем чемпионате.
Добавим, что игра "Днепр" - "Звезда" начнется в 14:00, два других противостояния стартуют с 17:00.