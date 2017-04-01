Трьома матчами стартуватиме другий етапу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні в рамках другого етапу української Прем’єр-ліги відбудуться три поєдинки 23 туру, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У єдиному матчі ігрового дня топ-6 Ліги Парі-Матч одеський “Чорноморець” прийматиме донецький “Олімпік”. На другий етап турніру “Олімпік” вийшов зі значно комфортнішими показниками, ніж “Чорноморець”: одесити відстають від донеччан на сім очок. Зазначимо, що обидві команди підійшли до очного протистояння без відсторонених футболістів.
У групі виживання “Дніпро” зустрінеться із “Зіркою”. Цього сезону за два матчі з кропивничанами підопічні Михайленка набрали одне очко, і це, крім іншого, може свідчити про те, що для “Дніпра” з’явилась іще одна “незручна” команда.
Також пройде поєдинок у Полтаві між місцевою “Ворсклою” і луцькою “Волинню”. У цьому протистоянні ситуація чимось схожа на попереднє: один колектив — “Ворскла”, має комфортне турнірне становище — 24 очки, у доробку “Волині” найменша кількість балів із учасників — 10.
Примітно, що підопічні Кварцяного вже двічі поступилися полтавцям у поточному чемпіонаті.
Додамо, що гра “Дніпро” — “Зірка” розпочнеться о 14:00, два інших протистояння стартують з 17:00.