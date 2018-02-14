"Троллейбус любви" проехал по улицам Кропивницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня, в свой маршрут в Кропивницкому вышел “троллейбус любви”. Празднично украшенный транспорт двигался от городского совета до Лесопарковой и обратно, сообщил корреспондент УНН.
В троллейбусе царила романтическая атмосфера: влюбленных развлекали игрой на саксофоне, предлагали принять участие в конкурсах. Их победители получили сертификат на фотосессию и романтический ужин.
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Билет на рейс для влюбленных стоил 30 грн. Акция имела благотворительную цель — собранные во время ее проведения деньги будут направлены на приобретение кварцевых ламп для Кировоградского областного СПИД-центра.
Как ранее сообщал УНН, самолет авиакомпании VirginAtlantic изобразил на радаре огромное сердце в честь Дня влюбленных.