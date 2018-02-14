"Тролейбус кохання" проїхав вулицями Кропивницького
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні, на свій маршрут у Кропивницькому вийшов “тролейбус кохання”. Святково прикрашений транспорт рухався від міської ради до Лісопаркової та у зворотньому напрямку, повідомив кореспондент УНН.
У тролейбусі панувала романтична атмосфера: закоханих розважали грою на саксофоні, пропонували взяти участь у конкурсах. Їх переможці отримали сертифікат на фотосесію та романтичну вечерю.
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Квиток на рейс для закоханих коштував 30 грн. Акція мала благодійну мету - зібрані під час її проведення гроші будуть спрямовано на придбання кварцових ламп для Кіровоградського обласного СНІД-центру.
Як раніше повідомляв УНН, літак авіакомпанії VirginAtlantic зобразив на радарі величезне серце на честь Дня закоханих.