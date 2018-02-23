Трехкратный чемпион ОИ-2018 из-за потери мотивации пропустит лыжную гонку

“Клебо сомневался. Решение принял утром. Он сказал о нем за завтраком. Обдумывал это решение всю ночь. И пришел к выводу. Ему нужна максимальная мотивация, а ее нет. Спортсмен не готов бежать в свое удовольствие. Он многого добился на этой Олимпиаде. Вся команда проводит фантастические Игры. Посмотрим, как справимся с марафоном”, — заявил тренер спортсмена Арне Хетланд.

Отметим, что гонка на 50 км пройдет 24 февраля.

Заметим, что клеб в возрасте 21 года и 4 месяцев стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Всего в Пхенчхан он получил уже три золотые медали — победа в личном и командном спринте, а также выиграл вместе со сборной эстафету.