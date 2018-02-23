Трьохкратний чемпіон ОІ-2018 через втрату мотивації пропустить лижну гонку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Норвезький лижник Йоханнес Клебо вирішив не приймати участь в заключній гонці Олімпійських ігор у Південній Кореї, передає УНН з посиланням на норвезьке видання NRK.
“Клебо сумнівався. Рішення прийняв вранці. Він сказав про нього за сніданком. Обдумував це рішення всю ніч. І прийшов до висновку. Йому потрібна максимальна мотивація, а її немає. Спортсмен не готовий бігти в своє задоволення. Він багато чого домігся на цій Олімпіаді. Вся команда проводить фантастичні Ігри. Подивимося, як впораємося з марафоном”, — заявив тренер спортсмена Арне Хетланд.
Відзначимо, що гонка на 50 км пройде 24-го лютого.
Зауважимо, що Клебо у віці 21 року і 4 місяців став наймолодшим олімпійським чемпіоном в історії лижних гонок. Всього в Пхьончхані він здобув вже три золоті медалі — перемога в особистому та командному спринті, а також виграв разом зі збірною естафету.