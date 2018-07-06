Трех раненых военных из Ровно оперируют во Львове

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 59047 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107120 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128413 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135667 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171568 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154105 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141668 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130511 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183095 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118354 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Трех раненых военных из Ровно оперируют во Львове

Трех раненых военных из Ровно оперируют во Львове

Киев  •  УНН

 • 24921 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня около полудня во Львовский военный госпиталь привезли трех военных, получивших серьезные травмы на полигоне в Ровно. Сейчас их оперируют. Об этом сообщил и.о. начальника Львовского военно-медицинского клинического центра Владимир Зайцев, передает УНН.

"В госпиталь доставили трех мужчин: 22, 32 и 33 года. Сейчас всем трем делают оперативные вмешательства. У всех разные травмы. Двое ребят из Закарпатья, еще один из Хмельницкой области. У ребят минно-взрывные травмы, осколочные ранения, в основном шеи и головы", - рассказал Владимир Зайцев.

По предварительной информации, раненные - участники АТО. Во Львов ребят привезли без сознания. Операции продолжаются уже более четырех часов.

Как сообщал УНН, 5 июля в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, по данным волонтера Ольги Решетиловой, военные на Ровенском полигоне погибли от разрыва миномета "Молот", с которым уже неоднократно возникали проблемы.

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