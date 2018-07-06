Трех раненых военных из Ровно оперируют во Львове

"В госпиталь доставили трех мужчин: 22, 32 и 33 года. Сейчас всем трем делают оперативные вмешательства. У всех разные травмы. Двое ребят из Закарпатья, еще один из Хмельницкой области. У ребят минно-взрывные травмы, осколочные ранения, в основном шеи и головы", - рассказал Владимир Зайцев.

По предварительной информации, раненные - участники АТО. Во Львов ребят привезли без сознания. Операции продолжаются уже более четырех часов.

Как сообщал УНН, 5 июля в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, по данным волонтера Ольги Решетиловой, военные на Ровенском полигоне погибли от разрыва миномета "Молот", с которым уже неоднократно возникали проблемы.