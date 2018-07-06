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Трьох поранених військових з Рівного оперують у Львові

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні близько обіду до Львівського військового госпіталю привезли трьох військових, які отримали серйозні травми на Рівненському полігоні. Наразі їх оперують. Про це повідомив в.о. начальника Львівського військово-медичного клінічного центру Володимир Зайцев, передає УНН.

“До госпіталю доправили трьох чоловіків: 22, 32 та 33 роки. Наразі всім трьом роблять оперативні втручання. У всіх різні травми. Двоє хлопців із Закарпаття, ще один з Хмельницької області. У хлопців мінно-вибухові травми, осколкові поранення, в основному шиї та голови”, — розповів Володимир Зайцев.

За попередньою інформацією, поранені — учасники АТО. До Львова хлопців привезли без свідомості. Операції тривають вже більше чотирьох годин.

Як повідомляв УНН, 5 липня в результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Нагадаємо, за даними волонтера Ольги Решетилової, військові на Рівненському полігоні загинули від розриву міномету “Молот”, з яким вже неодноразово виникали проблеми.

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