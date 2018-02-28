Трех поляков задержали по подозрению в попытке поджога венгерского общества в Ужгороде

Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин подтвердил информацию о задержании поляков. По его словам, расследуются, в частности, международные контакты задержанных по этому делу.

Двух задержанных арестовали на три месяца, а в случае одного из подозреваемых назначен финансовый залог и полицейский надзор.

Как сообщал УНН, ранее в Закарпатской ОГА сообщили, что попытку поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

Напомним, в начале февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенного в центре Ужгорода, произошел пожар, который был ликвидирован до прибытия пожарных.