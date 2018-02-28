Трьох поляків затримали за підозрою у спробі підпалу угорського товариства в Ужгороді
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Трьох поляків, які підозрюються у спробі підпалу Товариства угорської культури в Ужгороді, затримали, двох арештовано, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин підтвердив інформацію про затримання поляків. За його словами, розслідуються, зокрема, міжнародні контакти затриманих у цій справі.
Двох затриманих арештували на три місяці, а у випадку одного з підозрюваних призначено фінансову заставу і поліцейський нагляд.
Як повідомляв УНН, раніше в Закарпатській ОДА повідомили, що спробу підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації “Фаланга”.
Нагадаємо, на початку лютого у будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, що розташована у центрі Ужгорода, сталася пожежа, яка була ліквідована до прибуття вогнеборців.