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Трьох поляків затримали за підозрою у спробі підпалу угорського товариства в Ужгороді

Трьох поляків затримали за підозрою у спробі підпалу угорського товариства в Ужгороді

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Трьох поляків, які підозрюються у спробі підпалу Товариства угорської культури в Ужгороді, затримали, двох арештовано, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

Речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин підтвердив інформацію про затримання поляків. За його словами, розслідуються, зокрема, міжнародні контакти затриманих у цій справі.

Двох затриманих арештували на три місяці, а у випадку одного з підозрюваних призначено фінансову заставу і поліцейський нагляд.

Як повідомляв УНН, раніше в Закарпатській ОДА повідомили, що спробу підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації “Фаланга”.

Нагадаємо, на початку лютого у будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, що розташована у центрі Ужгорода, сталася пожежа, яка була ліквідована до прибуття вогнеборців.

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