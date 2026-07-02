Трое пострадавших в Николаеве от атаки рф "шахедами"
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников на Николаев пострадали трое человек. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, двум женщинам помощь оказали на месте.
Три человека пострадали в результате российской атаки дронами на Николаев, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях, пишет УНН.
Николаев. На данный момент известно о трех пострадавших в результате атаки "шахедов" на город. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, двум женщинам медицинская помощь была оказана на месте
По его словам, повреждены пять домов, произошли пожары.
В Николаевской области в результате удара БПЛА погиб мужчина, есть раненые - ОВА02.07.26, 09:28 • 2980 просмотров