Трое пострадавших в Николаеве от атаки рф "шахедами"

Три человека пострадали в результате российской атаки дронами на Николаев, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким в соцсетях, пишет УНН.

Николаев. На данный момент известно о трех пострадавших в результате атаки "шахедов" на город. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, двум женщинам медицинская помощь была оказана на месте - написал Ким.

По его словам, повреждены пять домов, произошли пожары.

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