В Николаевской области в результате удара БПЛА погиб мужчина, есть раненые - ОВА

В результате российских ударов по Николаевщине по состоянию на утро 2 июня погиб мужчина, также есть раненые. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника областной военной администрации Виталия Кима.

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В среду, 1 июля, оккупанты нанесли удар БПЛА типа "Shahed" по территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Одессе. Тогда погиб 66-летний мужчина - водитель грузовика.

Еще трое мужчин - в возрасте 25, 42 и 50 лет, получили ранения, были госпитализированы. На утро их состояние - средней тяжести - заявил Ким.

Также россияне атаковали дронами Николаев, Снигиревскую, Очаковскую, Куцурубскую и Галициновскую территориальные общины Николаевской области. В селе Лупарево пострадала 66-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс. Помощь ей оказали на месте.

Напомним

В Киеве в результате ночной массированной атаки рф количество пострадавших увеличилось до 86, известно о 13 погибших.